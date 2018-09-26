Порошенко намерен продать судостроительный завод

Киев, , 08:13 — REGNUM Судостроительный завод «Кузница на Рыбальском», который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, в ближайшее время будет продан. Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера Святослав Цеголко на странице в соцсети Facebook.

По его словам, управляющий активами Порошенко фонд «Прайм эссетс кэпитал» договорился о продаже акций предприятия «отечественному покупателю».

Цеголко отметил, что для реализации данной сделки требуется разрешение Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, завод «Кузница на Рыбальском», расположенный в Киеве, занимается производством морозильных рыболовных траулеров, сухогрузов, контейнеровозов.

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