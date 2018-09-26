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Хорошая мина при плохой игре: иракские курды оправились после референдума

Политика

Барзани подчеркнул, что региональные и международные отношения восстановлены в полном объеме

Эрбиль, Ирак, 26 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Национальный лидер иракского Курдистана Масуд Барзани заявил о полном устранении дипломатических последствий референдума о независимости, прошедшего в регионе в сентябре 2017 года, сообщает 26 сентября Kurdistan.ru.

Барзани подчеркнул, что региональные и международные отношения восстановлены в полном объеме.

Напомним, 25 сентября 2017 года в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости, на котором подавляющее большинство местных жителей высказалось за отделение от Ирака.

Данный акт вызвал жесткую реакцию со стороны Багдада, а также ряда соседних государства. В результате курды оказались в политической изоляции, а также лишились провинции Киркук.

Таким образом, референдум не только не дал ожидаемых результатов, он значительно ослабил позиции иракских курдов, которые откатились назад в своем национально-освободительном движении.

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