Рукотворные социальные кризисы разрушают Турцию

Ариф Асалыоглу, , 08:23 — REGNUM

Общественная безопасность является одним из основных элементов, который любые страны стремятся вывести на идеальный уровень. Одним из основных показателей общественного спокойствия является уровень развития социальных ценностей. В последние годы в Турции в этом вопросе, к сожалению, отмечаются спады, насколько это можно видеть из статистических данных.

Общественную безопасность в Турции обеспечивают полиция и жандармерия. Согласно данным управления безопасности и жандармерии в период с 1990 по 2018 годы отмечается значительное повышение уровня преступности (на 400%). Рост таких преступлений, как кражи, убийства и оборот наркотиков, достиг 600%. К примеру, в 2015 году в среднем отмечалось 4 убийства ежедневно. Большинство преступлений было совершено по мотивам защиты чести и из-за денег. Но и 369 женщин стали жертвами домашнего насилия, в тот же год было убито 193 ребенка младше 18 лет. По данным министерства внутренних дел, за последние годы в Турции количество краж увеличилось на 75%. Эксперты связывают резкое увеличение краж с ослаблением социальных ценностей. Случаи краж, рост которых отмечается с 2011 года, достигли максимального уровня в 2015 году. В 2011 году была совершена 351 тысяча краж, в 2015 году эта цифра уже достигла 447 тысяч.

Четверть из 1,49 миллиона преступлений против общественного порядка, совершенных в течение последних лет, составили кражи. Таким образом, они стали самым распространенным типом преступлений. Если посмотреть на возраст преступников, совершивших кражи, можно отметить, что 78% из них приходится на лиц младше 20 лет, 22% — на лиц старше 20 лет. Однако преступники, от действий которых ежегодно страдают тысячи людей, остаются на свободе, отделываясь краткосрочными наказаниями. Большинство преступников, совершивших кражи ювелирных изделий и денежных средств, не отбыв должного наказания, сразу после освобождения возвращаются к воровству. Потому что в Турции нет серьезного наказания за кражу. Поэтому преступники, освободившиеся из тюрем спустя непродолжительное время, с легкостью возвращаются к своим занятиям и спрятанным похищенным вещам. Турецкий уголовный кодекс на основании статьи 141 предусматривает наказание за простую кражу сроком от 1 до 3 лет.

Число задержанных и осужденных лиц в Турции с показателя в 38 931 человек в 1994 году увеличилось до 152 335 человек в 2014 году. Самые распространенные преступления, за которые в 2014 году были осуждены преступники: 17% — кражи, 14,5% — причинение вреда здоровью, 8,2% — уклонение от уплаты долга и банкротство, 5,2% — убийства. Из числа содержащихся в исправительных учреждениях 86% составляют осужденные, 14% задержанные. Из них 96,4% — мужчины, 3,6% — женщины. К сожалению, эти цифры увеличиваются в геометрической прогрессии.

Отдельно стоят преступления по политическим мотивам. Как отмечают эксперты, за 2016−2017 годы в Турции число лиц, в отношении которых было начато расследование или возбуждено дело по обвинению в членстве в террористической организации либо в управлении террористической организацией, достигло 612 тысяч. Для сравнения, в период с 11 сентября 2001 года по настоящее время, за 17 лет в США в общей сложности было возбуждено 10 тысяч уголовных дел по обвинению в терроризме, в Англии же — всего 1043. Кроме того, в этих цифрах не отражены более 200 тысяч людей, уволенных с работы по обвинению в участии в «террористической организации», основанных на докладах организаций и спецслужб без проведения в отношении них законного расследования, либо оставшихся без работы ввиду закрытия организаций, в которых они работали, на основании законодательного декрета.

При анализе причин угроз общественной безопасности в Турции эксперты отмечают, что унижения, использование людей в качестве мишени, отделение их от других групп населения, враждебного настраивания против них и демонизации, а также иные систематические высказывания, побуждающие к ненависти, часто используемые первыми лицами страны, приводят к возникновению недоверия в обществе и обеспокоенности о будущем. Такое отношение лидеров страны оказывает негативное влияние на общество, приводит к серьезным психологическим проблемам, паранойям, страху и беспокойству в широких слоях общества, делая общество психически и духовно больным. Во время экономического кризиса общественное беспокойство лишь возрастает. В 2017 году число самоубийств на почве невозможности прокормить семью возросло на 23%. Однако не один лишь экономический кризис приводит к общественной депрессии. Социальный кризис проявляется в случае, если имеет место ослабление в сфере социальных ценностей и духовного сопротивления.

Самыми болезненными для общества являются социальные кризисы. К примеру, стихийные бедствия в силу общей судьбы способствуют сближению, сплочению, тогда как социальные кризисы приводят к возрастанию разобщенности и обвинений. Люди перестают надеяться на жизнь, на будущее, теряют веру, начинают переживать по любому поводу, во всем сомневаться. Неэффективное противодействие как природным, так и социальным кризисами, конечно, оказывает негативное влияние на психическое и духовное здоровье людей. Но если такие стихийные бедствия, как землетрясения, оползни, связаны с отчетливо видимыми причинами, при социальных катастрофах стрелы и критика летят в сторону руководителей. Может нарушиться единство и сплоченность и возникнуть разрозненность и дезинтеграция. В разрезе истории распад очень многих государств/обществ произошел после проигранных войн.

Социальные кризисы являются проверкой на прочность неправительственных организаций, партий, чиновников, принципов, руководителей против реальных трудностей. Структуры, способные выйти из кризиса, сохранив здравый смысл и благоразумность, могут видеть свои ошибки, пробелы, слабые места и смогут построить более сильное будущее, обновиться. Однако в настоящее время в Турции, к сожалению, не принимаются никакие решения и не звучат заявления для предупреждения либо урегулирования ни социальных, ни экономических кризисов. Если все продолжится в этом же духе, то социальный взрыв будет неизбежен.