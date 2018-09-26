Среда, 26 Сентября 2018 года
09:28:12 МСК

Франция примет 18 беженцев с гуманитарного судна Аquarius

Политика

Германия и Испания примет по 15 мигрантов, а Португалия – 10

Париж, 26 сентября 2018, 08:09 — REGNUM  Франция, Германия, Португалия и Испанией пришли к соглашению о распределении 58 беженцев, спасенных на борту гуманитарного корабля Аquarius, который после высадки на Мальте сможет отправится во французский город Марсель, сообщает Europe1.

Франция примет 18 мигрантов, Германия и Испания — по 15 каждая, а Португалия — 10.

«И снова европейское решение было найдено. Оно уважает два основных принципа ответственность и солидарность: высадка в безопасном соседнем порту и солидный подход европейских стран», — приветствовал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Премьер-министр Франции также высоко оценил «гуманитарную приверженность» правительства Мальты, где должны высадится 58 мигрантов, в том числе 17 женщин и несколько маленьких детей.

Напомним, среди 58 человек «потерпевших кораблекрушение» 17 — несовершеннолетние, в том числе 14 детей в возрасте до 12 лет и 17 женщин. Все эти люди спасаются от боевых действий, которые сейчас происходят в Триполи, Ливия.

Читайте ранее в этом сюжете: «Франция говорит нет»: Париж запретил принимать судно Aquarius с мигрантами

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Миграция, гражданство, паспортизация
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить