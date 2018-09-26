Франция примет 18 беженцев с гуманитарного судна Аquarius

Париж, , 08:09 — REGNUM Франция, Германия, Португалия и Испанией пришли к соглашению о распределении 58 беженцев, спасенных на борту гуманитарного корабля Аquarius, который после высадки на Мальте сможет отправится во французский город Марсель, сообщает Europe1.

Франция примет 18 мигрантов, Германия и Испания — по 15 каждая, а Португалия — 10.

«И снова европейское решение было найдено. Оно уважает два основных принципа ответственность и солидарность: высадка в безопасном соседнем порту и солидный подход европейских стран», — приветствовал премьер-министр Франции Эдуард Филипп.

Премьер-министр Франции также высоко оценил «гуманитарную приверженность» правительства Мальты, где должны высадится 58 мигрантов, в том числе 17 женщин и несколько маленьких детей.

Напомним, среди 58 человек «потерпевших кораблекрушение» 17 — несовершеннолетние, в том числе 14 детей в возрасте до 12 лет и 17 женщин. Все эти люди спасаются от боевых действий, которые сейчас происходят в Триполи, Ливия.

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