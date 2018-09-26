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День разгрома японцев в Приморье на озере Хасан может стать праздничным

Политика

В августе 2018 года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских захватчиков в районе озера Хасан

Владивосток, 26 сентября 2018, 07:57 — REGNUM  Депутаты Законодательного собрания Приморского края предложили сделать праздничным день 11 августа, когда в 1938 году части Первой отдельной Краснознаменной Армии в районе озера Хасан разгромили японских захватчиков. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

«В соответствии регламентом работы с Госдумой законопроект был направлен в Совет законодателей при Федеральном Собрании РФ и получил одобрение», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в августе 2018 года исполнилось 80 лет со дня разгрома японских захватчиков в районе озера Хасан. Летом 1938 года союзная нацистской Германии и фашистской Италии милитаристская Япония использовала боестолкновение на советско-маньчжурской границе для проведения масштабной «разведки боем». Японскому командованию было важно выяснить степень обороноспособности советских войск на Дальнем Востоке.

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Напомним, уже 9 августа советские войска полностью очистили территорию от захватчиков, на следующий день стороны договорились о прекращении боевых действий и восстановлении статус-кво на границе. 11 августа военные действия у озера Хасан были окончательно прекращены.

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