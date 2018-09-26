В Арктике впервые испытали комплекс «Бастион»

Москва, , 07:56 — REGNUM Береговой ракетный комплекс «Бастион» впервые применен в Арктике в ходе тактических учений. Об этом сообщил 26 сентября журналистам представитель флота Вадим Серга.

Военнослужащие Северного флота отработали защиту арктической островной зоны и морского побережья России. Ракетные стрельбы производились в районе архипелага Новосибирские острова.

БРК «Бастион», поставленный на вооружение тактической группы Северного флота, успешно поразил мишень на расстоянии более 60 км сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракетой «Оникс». Мишень имитировала отряд кораблей «противника», стрельба велась с побережья острова Котельный.

Успех учений говорит о готовности комплекса к эффективному боевому дежурству в регионе, отметил командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Как сообщало ИА REGNUM, комплексами «Бастион» заменят устаревшие «Рубежи» в составе тактической группы Северного флота на Новосибирских островах. Новые комплексы позволят надежно контролировать и оборонять значимую транспортную и торговую артерию — Северный морской путь.

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