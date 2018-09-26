Япония ускорила разработку сверхзвуковых планирующих бомб

Токио, , 07:45 — REGNUM В Японии уже к 2025 году планируют завершить испытания сверхзвуковых планирующих авиабомб, предназначенных для поражения целей на больших расстояниях. Их разработку министерство обороны страны значительно ускорило. Изначально планировалось, что на вооружение такие авиабомбы начнут поставляться в 2033 году, однако теперь сроки введения их в практическое использование значительно сдвинулись — на 2026 год. Об этом сообщает газета The Japan Times.

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Уточняется, что планирующая бомба будет отделяться от ракеты на очень большой высоте, а затем падать под углом к цели на земле со сверхзвуковой скоростью. Это значительно затруднит возможность её перехвата, уверены в японском военном ведомстве.

Запускать бомбы будут с мобильных наземных установок. Из-за большой потенциальной дальности планирующие бомбы и космические крылатые ракеты, разработанные воздушными силами самообороны, могут фактически быть использованы как наступательные, что может вызвать тревогу в соседних странах.

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Пусковые установки с планирующими бомбами предполагается прежде всего разместить для обороны на островах в Восточно-Китайском море, включая архипелаг Сенкаку.

Как отмечает издание, в 2018 год министерство начало выделять средства на научные исследования и разработки в области планирующих бомб. Военное ведомство запросило на 2019 год 13,8 млрд иен соответствующих расходов.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября министерство обороны Японии подтвердило информацию о разработке гиперзвукового оружия. Расходы на эти цели заложены в военном бюджете Японии на 2018 год.

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