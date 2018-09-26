Порошенко: ООН нужно реформировать, чтобы ввести миротворцев в Донбасс

Киев, , 07:45 — REGNUM ООН должна начинать больше миротворческих миссий, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 26 сентября УНИАН.

По его словам, ООН должна быть реформирована таким образом, чтобы миротворческие операции проводились чаще и эффективнее. Украина также намерена участвовать в миротворческих операциях, отметил Порошенко. Он добавил, что главный интерес Киева — разворачивание миротворческой операции в Донбассе.

Напомним, инициатива по введению миротворцев в Донбасс принадлежит президенту России Владимиру Путину, однако взгляд на операцию у Москвы и Киева различный. Украина хочет, чтобы миротворцы зашли на территорию ДНР и ЛНР до границы с Россией, Москва же предлагает поставить миротворцев вдоль линии разграничения между ДНР и ЛНР и Украиной.