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Социал-демократическую партию Австрии впервые возглавила женщина

Политика

47-летняя Памела Рэнди-Вагнер занимала пост министра здравоохранения в 2017 году

Вена, 26 сентября 2018, 07:46 — REGNUM  Бывший министр здравоохранения Австрии Памела Рэнди-Вагнер возглавила австрийскую Социал-демократическую партию (SPÖ), пишет газета Kronen Zeitung.

25 сентября исполнительный совет партии утвердил 47-летнюю Рэнди-Вагнер в качестве лидера. Рэнди-Вагнер заявила, что хочет быстро войти в работу и нуждается в команде, которой сможет полностью доверять. По ее словам, партия готова войти в политическую конфронтацию перед предстоящими выборами сильной и сплоченной.

В настоящее время SPÖ является второй по величине и главной оппозиционной партией в Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший лидер SPÖ Кристиан Керн в сентябре неожиданно заявил о своей отставке. Он будет бороться за пост главы Европейской комиссии на европейских выборах 2019 года.

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Политическая жизнь Австрии
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