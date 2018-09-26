Социал-демократическую партию Австрии впервые возглавила женщина

Вена, , 07:46 — REGNUM Бывший министр здравоохранения Австрии Памела Рэнди-Вагнер возглавила австрийскую Социал-демократическую партию (SPÖ), пишет газета Kronen Zeitung.

25 сентября исполнительный совет партии утвердил 47-летнюю Рэнди-Вагнер в качестве лидера. Рэнди-Вагнер заявила, что хочет быстро войти в работу и нуждается в команде, которой сможет полностью доверять. По ее словам, партия готова войти в политическую конфронтацию перед предстоящими выборами сильной и сплоченной.

В настоящее время SPÖ является второй по величине и главной оппозиционной партией в Австрии.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший лидер SPÖ Кристиан Керн в сентябре неожиданно заявил о своей отставке. Он будет бороться за пост главы Европейской комиссии на европейских выборах 2019 года.

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