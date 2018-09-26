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РФ и Гватемала подписали заявление о неразмещении первыми оружия в космосе

Политика

На полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 07:43 — REGNUM  Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Гватемалы Сандра Эрика Ховель Поланко подписали «Совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе» на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, сообщается на странице российского внешнеполитического ведомства в Facebook.

Отмечается, что в ходе встречи министры обсудили перспективы развития политического диалога двух стран, наращивание сотрудничества в различных областях и укрепление договорно-правовой базы двусторонних отношений.

«По итогам встречи министры подписали «Совместное заявление РФ и республики Гватемала о неразмещении первыми оружия в космосе», — говорится в сообщении.

Напомним, Лавров с 24 сентября находится в Нью-Йорке, где проходит 73-я Генассамблея ООН. За время пребывания в США российский министр провел ряд важных встреч, в том числе с китайским коллегой Ван И.

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МИД России
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