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Министр экономики Франции: у нас есть дела поважнее, чем Brexit

Политика

Министра больше беспокоит будущее ЕС, чем будущее Великобритании

Париж, 26 сентября 2018, 07:48 — REGNUM  Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что у Европейского союза есть дела поважнее, чем выход Великобритании из содружества, сообщает 26 сентября Reuters.

«Британцы сделали свой выбор. Извините меня за жесткость, но у нас есть дела поважнее, чем думать о будущем Соединенного Королевства, мы будем думать о будущем Евросоюза», — подчеркнул Ле Мэр.

Напомним, 29 марта 2019 года Великобритания должна покинуть Евросоюз, однако для этого необходимо заключить соглашение об условиях размежевания. Тем не менее в правящих кругах Соединенного Королевства до сих пор нет единого мнения по данному вопросу.

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Выход Великобритании из Евросоюза
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