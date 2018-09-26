В Абхазии в ходе учений впервые применили «кочующие минометы»

Сухум, , 07:25 — REGNUM В рамках тактических учений подразделений Южного военного округа (ЮВО) артиллеристы российской военной базы в Абхазии для отражения атаки превосходящих сил условного противника впервые применили «кочующие минометы». Об этом сообщили 26 сентября в пресс-службе ЮВО.

В ведомстве подчеркнули, что минометы, установленные в кузове автомобилей КамАЗ, позволяют артиллерийским подразделениям максимально быстро производить смену позиций. Также в пресс-службе отметили, что в ходе учений поиск условного противника велся с применением приборов разведки, управления и связи «Стрелец», а также приборов артиллерийской разведки «Зоопарк» и беспилотников.

Напомним, ранее в оборонном ведомстве России сообщили, что подразделения армейской авиации в Крыму отработали действия по прикрытию позиций зенитных ракетных дивизионов комплексов ЗРК С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов ЗРПК «Панцирь-С» ЮВО.

Добавим, 22 сентября сообщалось о том, что ЗРК С-400 «Триумф» приступили к боевому дежурству в Евпатории.

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