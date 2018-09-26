Полиция Швейцарии сочла Абрамовича опасным для страны

Берн, , 07:25 — REGNUM Предоставление вида на жительство в Швейцарии российскому бизнесмену Роману Абрамовичу поставило бы под угрозу общественную безопасность страны и её репутацию. Такова позиция швейцарской федеральной полиции, сообщает местное издание Tages-Anzeiger.

Ранее миграционная служба Швейцарии запросила у полиции сведения о российском предпринимателе, рассматривая вопрос о предоставлении ему вида на жительство. В полиции, как отмечает газета, ответили, что Абрамович подозревается в отмывании денег и «возможных контактах с криминальными структурами», а как минимум часть его швейцарских активов — нелегального происхождения.

Статье в Tages-Anzeiger предшествовало поражение бизнесмена в суде. Судебную тяжбу с медиагруппой Tamedia, владеющей Tages-Anzeiger и рядом других изданий, Абрамович вел с февраля. Он требовал не публиковать информацию о себе, сообщает The Guardian.

Британское издание отмечает, что подозрения швейцарской полиии не подкреплены какими-либо судебными документами. Власти Швейцарии не предъявляли предпринимателю каких-либо официальных обвинений.

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