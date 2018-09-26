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В иракской Басре возобновились акции протеста

Политика

Новым толчком к этому стало похищение и убийство местной активистки

Басра, Ирак, 26 сентября 2018, 07:39 — REGNUM  В иракской провинции Басра возобновились акции протеста, так как требования манифестантов так и не были удовлетворены, сообщает 26 сентября Kurdistan.ru.

Основной претензией жителей города к властям является отсутствие чистой питьевой воды, а также проблемы с электричеством. Однако к этому добавилось негодование по поводу убийства местной активистки, тело которой было обнаружено после похищения.

Напомним, акции протеста в городе Басра продолжаются два месяца. Причиной митингов стало массовое отравление питьевой водой: число пострадавших достигло 80 тыс. человек.

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Внутренняя политика Ирака
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