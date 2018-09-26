Названа дата инаугурации губернатора Хабаровского края

Хабаровск, , 07:14 — REGNUM Уже через два дня избранный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал официально вступит в должность. Инаугурация главы региона состоится 28 сентября. Об этом он объявил журналистам заявил сам новоиспечённый руководитель субъекта РФ после подписания постановления краевой избирательной комиссии о результатах голосования на прошедших выборах.

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Как отметил председатель крайизбиркома Геннадий Накушнов, выборы губернатора Хабаровского края признаны состоявшимися и действительными. Победителем голосования избирком был утверждён кандидата от ЛДПР Сергея Фургала. За него проголосовали почти 70% избирателей. Его соперник, действующий глава региона Вячеслав Шпорт получил около 28% голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, выборы губернатора Хабаровского края прошли в сентябре в два тура. По результатам голосования 23 сентября победу с большим отрывом одержал кандидат от ЛДПР Сергей Фургал, набравший 69,56% голосов избирателей. Его соперник Вячеслав Шпорт («Единая Россия») заручился поддержкой 27,97% избирателей. Центральная избирательная комиссия России признала второй тур выборов главы региона состоявшимся, нарушений, которые могли бы привести к признанию выборов недействительными, зафиксировано не было.

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