Болтон: США не позволят ЕС обойти антииранские санкции

Вашингтон, , 07:13 — REGNUM Вашингтон заставит страны Евросоюза выполнять американские требования по санкционному режиму против Ирана, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Об этом сообщает 26 сентября агентство Reuters.

«Мы не позволим Евросоюзу или кому бы то ни было еще уклоняться от выполнения наших санкций против Ирана», — подчеркнул советник президента США.

Также Болтон добавил, что американская администрация внимательно следит за инициативой ЕС по обходу санкционного режима, и будет действовать для защиты своих интересов «агрессивно и непоколебимо».

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Федерика Могерини на полях Генеральной Ассамблеи ООН заявила, что Евросоюз создает специальный механизм обхода американских санкций против Ирана — с целью защитить компании из ЕС, ведущие бизнес с Тегераном.