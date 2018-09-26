Иракские чиновники отказались пить воду из города Басры

Багдад, , 07:15 — REGNUM Высокопоставленные чиновники Ирака отказались попробовать воду из провинции Басра, сообщает 26 сентября Kurdistan.ru.

Инцидент произошел после того, как трое министров, ответственных за загрязнение воды в городе Басра, вызвавшее массовые акции протеста, заявили о том, что данная проблема уже решена.

В ответ на это депутат Одай Авад предложил им три бутылки с водой, подчеркнув, что именно ее пьют жители города. Министры на это ответили отказом.

Напомним, в иракской Басре на протяжении двух месяцев проходят акции протеста, вызванные массовыми отравлениями питьевой водой. Также манифестанты высказываются против коррумпированности чиновников, требуя их отставки.

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