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Иракские чиновники отказались пить воду из города Басры

Политика

Однако уверяют, что ее пить можно

Багдад, 26 сентября 2018, 07:15 — REGNUM  Высокопоставленные чиновники Ирака отказались попробовать воду из провинции Басра, сообщает 26 сентября Kurdistan.ru.

Инцидент произошел после того, как трое министров, ответственных за загрязнение воды в городе Басра, вызвавшее массовые акции протеста, заявили о том, что данная проблема уже решена.

В ответ на это депутат Одай Авад предложил им три бутылки с водой, подчеркнув, что именно ее пьют жители города. Министры на это ответили отказом.

Напомним, в иракской Басре на протяжении двух месяцев проходят акции протеста, вызванные массовыми отравлениями питьевой водой. Также манифестанты высказываются против коррумпированности чиновников, требуя их отставки.

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Внутренняя политика Ирака
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