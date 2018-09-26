Губернатор Камчатки пообещал водопровод селу, где «ЕР» проиграла выборы

Село Вывенка, Камчатский край, , 07:12 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Илюхин пообещал построить водопровод в селе Вывенка Олюторского района, где на местных выборах единороссы потерпели поражение. Сразу после проигрыша сельских единороссов, глава региона с целой делегацией чиновников впервые за годы своего правления прибыл в село, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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9 сентября 2018 года, в единый день голосования, в селе Вывенки выбирали новый состав Совета депутатов. Большинство мандатов, 7 из 11, досталось кандидатам от КПРФ.

Выборы в Вывенке сопровождались скандалом: коммунисты заявили, что на их кандидатов оказывают давление представители «Единой России». Они потребовали провести прокурорскую проверку в отношении представителя регионального исполкома «ЕР» Игоря Тазова, который приезжал в село накануне выборов, — сообщило ИА Кам 24

9 сентября на Камчатке в различных муниципалитетах проходили выборы депутатов и глав районов. Явка в крае составила 38%.

Жители села Вывенка, как уже говорилось, отдали большинство мандатов представителям КПРФ. После этого, впервые за время своего правления, в село прибыл губернатор Владимир Илюхин с целой делегацией правительственных чиновников: два зампреда регионального правительства и два министра — территориального развития и транспорта. По случаю приезда большого начальства селян позвали на сход.

На сходе губернатор Илюхин пообещал построить в селе водопровод, жилой дом и фельдшерско-акушерский пункт (ФАП).

В Вывенке еще с 2012 года планировали строительство совмещенной школы — детского садика. Но все упиралось в отсутствие в селе водопровода — нельзя строить детское учреждение без канализации и воды. Теперь у селян появилась надежда на лучшую жизнь.

Село Вывенка находится на северо-восточной части Камчатки, на берегу залива Корфа. В нем, по данным последней переписи, проживают 390 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, прошедшая 9 сентября на Дальнем Востоке выборная кампания изрядно пошатнула позиции единороссов. Скандалами и назначением новых выборов завершилась попытка избрать губернатора в Приморье, вторым туром и поражением единоросса Вячеслава Шпорта завершились выборы губернатора Хабаровского края — регион возглавил Сергей Фургал (ЛДПР). Во многих муниципалитетах в ходе выборов депутатов местных представительных органов единороссы оказались в меньшинстве.