Фантазии Литвы о РФ и меркантильные мысли Эстонии о ней же: Радио REGNUM

Москва, 26 сентября 2018, 08:00 — REGNUM
- Законопроект об изменении пенсионной системы Госдума обсудит во II чтении;
- На сессии ООН заявлено о незаконности санкций против Крыма;
- В Литве фантазируют об «истории успеха» борьбы с Россией;
- Эстония хочет получать деньги от России;
- ЕК требует провести расследование по отмыванию денег в Danske Bank.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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Читайте ранее в этом сюжете: Жители России сказали «Нет!» пенсионной реформе: Радио REGNUM