Делёж мест в комитетах Ил Тумэна Якутии: депутаты просят не устраивать цирк

Якутск, , 06:40 — REGNUM Распределение депутатов нового созыва Госсобрания Якутии (Ил Тумэн) по комитетам проходило трудно и с активным высказыванием претензий со стороны народных избранников. Депутаты обвиняли друг друга в прогулах, афишировали некие договорённости и сравнивали законодательный орган с автобусом, игнорируя призывы спикера уважать друг друга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Мест всем желающим не хватило в четырёх комитетах: по государственному строительству; инвестиционной, экономической и промышленной политике; земельным отношениям, природным ресурсам и экологии; бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

«23 человека остались не выкинутыми. Они просто ушли в другие комитеты. Естественно, не все желающие могут попасть в комитет», — успокаивал коллег руководитель комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации Юрий Николаев.

«Моя программа в основном по законодательным и экологическим вопросам. Вчера мы бегали по комитетам и рекламировали меня, как товар, что очень унизительно для депутата», — пожаловалась в ходе заседания общественница Сулустаана Мыраан («Справедливая Россия»).

«Можно сделать вывод, что комитеты не очень хорошо отработали. Не предупреждали. Я, допустим, писал заявление на то, чтобы быть в двух комитетах. Но всё переиначили… Хотя мы договаривались…» — остался недоволен распределением мест депутат, сотрудник СВФУ Александр Сусоев.

«Мамедову отдаю свою ставочку, ухожу из комитета по предпринимательству», — принял решение в ходе споров лидер регионального отделения ЛДПР Гаврил Парахин, отметив, что надо следить за посещаемостью членов комитетов, и напомнив, что экс-заместитель председателя комитета по спорту Сусоев в прошлом созыве только трижды посетил его заседания за пять лет.

«Я никакого места не прошу. Но вы говорите, что профессионально смотрели… Спортсмен Виктор Лебедев в двух комитетах, и в промышленном тоже, а меня там нет. Как вы там смотрели? Вы говорите, что с кем-то там договорились! С кем Вы там договорились? Я промышленность республики как пять пальцев знаю, а мне делает одолжение другой человек, уступает мне место. Это автобус, что ли?!» — был возмущён предложением Парахина Алиш Забид Оглы Мамедов.

«Господин Парахин! Цирк тут не устраивайте! Мы тоже проверим, как Вы работали!» — заявил Александр Сусоев.

«Я понимаю, что у нас есть много желания работать и иногда эмоции присутствуют. Но прошу всех обращать внимание на регламентные нормы и этику поведения. Мы не имеем права давать оценку выступлениям других депутатов, нужно иметь чёткую аргументацию и быть корректными», — безрезультатно призывал председатель комитета по госстроительству Алексей Еремеев.

«Давайте, пожалуйста, уважать друг друга», — неоднократно обращался к народным избранникам спикер республиканского законодательного органов Пётр Гоголев.

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Когда обсуждение распределения мест стало уже очень напряжённым, депутаты решили продолжить его во время перерыва, который планировался как 15-минутный, но затянулся на час. После перерыва претензий друг к другу уже никто не предъявлял.

Как сообщало ИА REGNUM, напряжённо шёл и делёж кресел заместителей председателя Госсобрания республики. Поводом для резких высказываний стало выдвижение на пост первого заместителя председателя Ил Тумэна его экс-спикера в прошлом созыве Александра Жиркова. Советник гендиректора Акционерного общества «Теплоэнергосервис» Михаил Эверстов («Справедливая Россия») поставил под сомнение способность Александра Жиркова плодотворно работать вице-спикером из-за его болезни и предстоящей операции.

«Прежде времени меня хоронить не надо!» — не менее резко ответил ему Жирков, которого, несмотря ни на что, избрали первым вице-спикером.

Когда этот вопрос был урегулирован, «Единая Россия» выдвинула в вице-спикеры коммуниста, лидера регионального отделения КПРФ Виктора Губарева, тем самым афишируя свои договорённости с этой партией.

«Так позорно засветить «договорняк» с КПРФ перед дележкой постов — это искусство, — комментировал ситуацию политолог Виталий Обедин. — То есть весь расклад идёт от ЕР, коммунисты — пассажирами, а мнение остальных никого не волнует. Зря Тумусов (депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, «Справедливая Россия» — прим. ИА REGNUM ) столько раз «ку!» перед врио главы республики Айсеном Николаевым делал».