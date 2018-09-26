Лавров встретился с кубинским коллегой Бруно Родригесом

Нью-Йорк, США, , 05:42 — REGNUM Встреча российского министра иностранных дел Сергей Лаврова с кубинским коллегой Бруно Родригесом состоялась «на полях» 73-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Уточняется, что на переговорах 25 сентября обсуждались вопросы российско-кубинского стратегического партнерства. Были подняты вопросы торгово-экономических и гуманитарных связей между странами.

«Главы внешнеполитических ведомств с удовлетворением констатировали поддержание интенсивной динамики политического диалога между Россией и Кубой, подтвердили обоюдное стремление к наращиванию взаимодействия в ООН и на других многосторонних площадках», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября в Гаване прошла встреча кубинского президента Мигеля Диас-Канеля с сенатором Бобом Коркером из США.

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