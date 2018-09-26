Новое Госсобрание Якутии определилось с вице-спикерами и главами комитетов

Якутск, , 06:01 — REGNUM В законодательном органе Якутии — Ил Тумэне — завершилось распределение руководящих должностей. Депутаты проголосовали за спикера, его заместителей и руководителей комитетов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Председателем Госсобрания республики, напомним, был избран декан юридического факультета Северо-Восточного университета СВФУ Пётр Гоголев, место его первого заместителя занял спикер предыдущего созыва Александр Жирков. Вице-спикерами стали лидер регионального отделения КПРФ Виктор Губарев и председательствовавшая в предыдущем созыве в комитете по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина Григорьева.

Комитетов в Госсобрании стало больше. Теперь отдельно будет работать структура, курирующая инвестиционную, экономическую и промышленную политику, и отдельно — предпринимательство туризм и развитие инфраструктуры (раньше все эти сферы брал на себя один комитет). Постоянный комитет по делам семьи и детства также выделен в отдельный от структуры, курирующий вопросы молодёжной политики, физкультуры и спорта.

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Что касается руководящих должностей, то председательствовать в комитете по Госстроительству останется Алексей Еремеев, в комитете по вопросам местного самоуправления — Василий Местников, по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации — Юрий Николаев, по земельным отношениям, природным ресурсам и экологии — Владимир Прокопьев, по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики — Елена Голомарёва.

Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству возглавит заместитель директора строительной компании «Северный Дом» Яков Ефимов, комитет по экономической, инвестиционной и промышленной политике — директор ООО «Белый лотос» Павел Петров, комитет по здравоохранению, социальной защите, труду и занятости — руководитель территориального органа Росздравнадзора по Якутии Владимир Чичигинаров, селу и аграрной политике — экс-председатель совета депутатов Мегино-Кангаласского района Андрей Находкин.

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Председателем комитета по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций стала экс-заместитель министра образования и науки Якутии Феодосия Габышева, комитета по делам семьи и детства — директор благотворительного фонда «Праздник жизни» Алёна Атласова, комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту — экс-зампред правительства Михаил Гуляев.

Как сообщало ИА REGNUM, кресло первого вице-спикера Госсобрания вчера делили со скандалом. Поводом для резких высказываний стало выдвижение на пост первого заместителя председателя Ил Тумэна его экс-спикера в прошлом созыве Александра Жиркова. Советник гендиректора Акционерное общество «Теплоэнергосервис» Михаил Эверстов («Справедливая Россия») поставил под сомнение способность Александра Жиркова плодотворно работать вице-спикером из-за его болезни и предстоящей операции.

«Прежде времени меня хоронить не надо!» — не менее резко ответил ему Жирков, которого, несмотря ни на что, избрали первым вице-спикером.

Интересно было и то, что на место вице-спикера «Единая Россия» выдвинула коммуниста, лидера регионального отделения КПРФ Виктора Губарева, тем самым афишируя свои договорённости с этой партией.

«Так позорно засветить «договорняк» с КПРФ перед дележкой постов — это искусство, — комментировал ситуацию политолог Виталий Обедин. — То есть весь расклад идёт от ЕР, коммунисты — пассажирами, а мнение остальных никого не волнует. Зря Тумусов (депутат Госдумы от Якутии Федот Тумусов, «Справедливая Россия» — прим. ИА REGNUM ) столько раз «ку!» перед врио главы республики Айсеном Николаевым делал».