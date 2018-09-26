Дамаск предупредил Тель-Авив: «Подумайте, прежде чем снова нападать»

Дамаск, , 05:02 — REGNUM Метод Израиля нападать на противников, используя разные предлоги, должен быть пересмотрен после инцидента с гибелью российского самолета Ил-20 и поставок Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300, заявил заместитель сирийского министра иностранных дел Фейсал Мекдад агентству Xinhua.

«Израиль, который привык осуществлять множество нападений под разными предлогами, должен будет пересмотреть свое отношение и еще раз подумать, прежде чем снова нападать», — отметил Мекдад.

По словам сирийского дипломата, позиция Тель-Авива должна измениться с поставкой сирийским ВВС С-300 из России.

Напомним, Ил-20 был сбит ПВО Сирии по вине Израиля. После этого российская сторона заявила о возможности поставок в Сирию С-300 для защиты своей авиации.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября Тель-Авив объявил, что израильская армия получила приказ продолжать военные операции в Сирии при сохранении координации с Россией.

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