Вместо посёлка – город: Камские Поляны в Татарии могут сменить статус

Нижнекамск, Татария, , 04:40 — REGNUM В Нижнекамском районе Татарии может появиться еще один населённый пункт в статусе города. Им может стать посёлок городского типа Камские Поляны. Об этом на встрече с жителями, отчитываясь по итогам работы за 2017 год, заявил глава района Александр Павлов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Если жители населённого пункта проголосуют за изменение статуса, то в республике будет 25 городов. Вопрос планируют вынести на местный референдум, на котором за изменение статуса должны проголосовать свыше 50% жителей, имеющих право голоса.

«В Камских Полянах много чего уже сделано для комфортного проживания, но мы можем сделать еще больше. Новые возможности появятся с получением Камскими Полянами статуса города. Из поселения Камские Поляны выросли в рабочий поселок, затем в поселок городского типа, а сейчас мы готовы стать малым городом. Получив статус малого города, нам будет легче принимать участие в целевых программах и привлекать инвесторов на нашу территорию», — заявил глава муниципалитета во время своего выступления.

Напомним, первое упоминание о Камских Полянах встречается в XVIII веке. Официально посёлок построен в 1981 году, когда велось строительство АЭС. Градообразующим предприятием является индустриальный парк «Камские Поляны», но существенная часть трудоспособного населения вынуждены ездить на работу в ближайший город — Нижнекамск.

С июля 2014 года посёлок городского типа Камские Поляны входит в список моногородов России, где имеются риски ухудшения социально-экономического положения.

На 2017 год в пгт Камские Поляны проживают около 15,4 тыс. жителей.