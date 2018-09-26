Лавров – о миротворчестве ООН: Увлечение «силовыми» мандатами – не панацея

Нью-Йорк, США, , 04:01 — REGNUM Миротворческие миссии должны руководствоваться базовыми принципами, хотя их деятельность и нуждается в совершенствовании, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на заседании высокого уровня по миротворчеству ООН, сообщили в МИД РФ.

По словам министра, Москва поддерживает стремление руководства ООН совершенствовать миротворческую деятельность.

«Некоторые изменения объективно назрели. При этом, конечно же, базовые принципы миротворчества должны оставаться незыблемыми. Увлечение «силовыми» мандатами — не панацея. Опыт ООН в Мали и ДР Конго — яркое тому подтверждение», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что основная ответственность за безопасность людей лежит именно на той стране, которая в ходе вооруженного конфликта ведет операцию по поддержанию мира.

«Мандаты миротворческих операций должны быть четкими и реалистичными. Важно учитывать мнение как принимающих государств, так и стран-поставщиков контингентов, налаживать с ними уважительный диалог», — отметил Лавров.

Он подчеркнул, что решает, каким будет стратегическое направление миротворческой деятельности, прежде всего Совет Безопасности ООН и Генассамблея.

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