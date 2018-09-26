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Помпео обозвал власти Ирана «беззаконным режимом»

Политика

США не позволят Ирану блокировать Ормузский пролив

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 02:51 — REGNUM  Власти Ирана — это «беззаконный режим», заявил американский госсекретарь Майк Помпео на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

По словам американца, Тегеран — злостный нарушитель устава Организации Объединенных наций. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану перекрыть Ормузский пролив.

«Это по-настоящему беззаконный режим», — заявил Помпео.

Напомним, 24 сентября иранский президент Хасан Рухани заявил, что в случае дальнейшего санкционного давления на Тегеран со стороны Вашингтона иранские власти перекроют стратегически важный Ормузский пролив.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что страны, которые не будут соблюдать антииранские санкции, а также сам «режим» в Тегеране, пожалеют: Вашингтон следит за ними.

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