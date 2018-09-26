Помпео обозвал власти Ирана «беззаконным режимом»

Нью-Йорк, США, , 02:51 — REGNUM Власти Ирана — это «беззаконный режим», заявил американский госсекретарь Майк Помпео на конференции по Ирану в Нью-Йорке.

По словам американца, Тегеран — злостный нарушитель устава Организации Объединенных наций. По его словам, Вашингтон не позволит Тегерану перекрыть Ормузский пролив.

«Это по-настоящему беззаконный режим», — заявил Помпео.

Напомним, 24 сентября иранский президент Хасан Рухани заявил, что в случае дальнейшего санкционного давления на Тегеран со стороны Вашингтона иранские власти перекроют стратегически важный Ормузский пролив.

Читайте подробнее: Тегеран пригрозил Вашингтону перекрыть Ормузский пролив

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 сентября советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что страны, которые не будут соблюдать антииранские санкции, а также сам «режим» в Тегеране, пожалеют: Вашингтон следит за ними.

Читайте ранее в этом сюжете: Советник Трампа обещал наказать страны за обход антииранских санкцкий