Эрдоган призвал Совет Безопасности ООН к реформам

Нью-Йорк, США, , 02:37 — REGNUM Совбезу ООН необходимы реформы, в частности необходимо расширить состав постоянных членов совета, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем выступлении на 73-й Генассамблее ООН.

«Поэтому каждый раз подчёркиваем необходимость комплексной реформы ООН в вопросах и структуры, и функционирования ООН, прежде всего в Совете Безопасности», — заявил он.

По словам турецкого лидера, мир уже не тот, что был после Второй мировой войны. Он предложил обеспечить членство в совете другим государствам по принципу ротации. В таком случае это должно помочь урегулированию реальных проблем в мире при помощи ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган покинул зал заседаний Генассамблеи ООН во время выступления американского лидера Дональда Трампа. Позднее представители турецких СМИ заявили, что Эрдоган просто ушел в другое помещение, чтобы готовиться к своему выступлению.

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