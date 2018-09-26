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Пушков: Поставки С-300 в Сирию не несут рисков для региона

Политика

Риски только для врагов Сирии

Москва, 26 сентября 2018, 02:18 — REGNUM  От поставки российских комплексов ПВО С-300 в Сирию роста рисков в регионе не будет, а будет рост рисков для врагов республики, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Twitter.

«Нетаньяху предупреждает о «росте рисков» в регионе в связи с поставкой С-300 Сирии. Напротив, для Сирии и российских ВВС риски снижаются. В этом и есть главная цель поставки этих комплексов», — заявил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна не намерена сворачивать военные операции в Сирии. По его словам, главная цель этих операций — вынудить иранские войска уйти из Сирии.

Это заявление было сделано после инцидента с российским транспортным самолетом, который был сбит по вине израильской стороны. В ответ Россия заявила о немедленной поставке комплексов С-300 в Сирию.

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Война в Сирии
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