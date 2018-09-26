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Азербайджан представил разработанный совместно с Израилем новый беспилотник

Политика

Сроки серийного производства БПЛА не раскрываются

Азербайджан представил разработанный совместно с Израилем новый беспилотник
Иллюстрация:  interfax.az
БПЛА «Pegasus 120»

Баку, 26 сентября 2018, 02:02 — REGNUM  Министерство оборонной промышленности Азербайджана на международной выставке «ADEX-2018» представило новый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Pegasus 120» совместной разработки азербайджанской «AZAD Systems» с израильской компанией «Aeronautics».

Новый БПЛА предназначен для транспортировки логистических грузов военного и гражданского назначения, в частности боеприпасов, медикаментов, сообщает «Интерфакс Азербайджан».

«Pegasus» способен поднимать полезную нагрузку весом до 75 кг, а максимальная взлетная масса составляет 120 кг. БПЛА может находиться в воздухе при полной загрузке до 45 минут, а также перевозить груз на расстоянии до 40 км. Высота не ограничена. Скорость беспилотника — 45 узлов.

Связь с БПЛА предполагается по военным каналам. Канал передачи данных зашифрованный, до 30 км. «Pegasus» будет производиться на предприятиях «AZAD Systems». Сроки серийного производства БПЛА не раскрываются.

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