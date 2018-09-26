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Бывший премьер-министр Франции решил избираться на пост мэра Барселоны

Политика

Ради этого он готов пожертвовать должностью депутата во Франции

Бывший премьер-министр Франции решил избираться на пост мэра Барселоны
Pablo Tupin-Noriega
Мануэль Вальс

Париж, 26 сентября 2018, 01:58 — REGNUM  Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс решил участвовать в выборах мэра Барселоны, которые пройдут в мае 2019 года, сообщает LCI.

«Я решил объявить, что после долгих раздумий я решил стать следующим мэром Барселоны», — заявил он.

Вальс заявил, что всегда любил Барселону и желает улучшить жизнь в столице Каталонии. Ради этого он готов уйти с поста депутата Национального собрания Франции. Ранее Вальс высказывался в поддержку единства Испании на фоне сепаратистских тенденций в Каталонии.

Напомним, Мануэль Вальс родился в Барселоне в 1962 году. Является членом Социалистической партии Франции, занимал должность главы МВД с марта 2012 г. по март 2014 г. С марта 2014 года по декабрь 2016 г. был премьер-министром Франции.

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Политическая жизнь Франции
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