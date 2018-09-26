Азербайджанские моряки примут участие в учениях НАТО

Баку, , 01:26 — REGNUM Турции с 28 сентября по7 октября пройдут военные учения «Голубой кит — 2018». Об этом в заявлении для прессы сообщило главное командование BС Турции.

B учениях, которые пройдут в восточном Средиземноморье, наряду со странами НАТО примут участие Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния, Бахрейн, Саудовская Аравия и Азербайджан.

Цель учений — усиление готовности военных соединений участников учений и проведение морских операций в скоординированных условиях. Будет привлечена военная техника Турции, а также стран НАТО.

Как сообщает Turan, oт Азербайджана в учениях примут участие 18 морских военных, а также 7 военных преподавателей и инструкторов.