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Азербайджанские моряки примут участие в учениях НАТО

Политика

От Азербайджана в учениях примут участие 18 морских военных, а также 7 военных преподавателей и инструкторов

Баку, 26 сентября 2018, 01:26 — REGNUM  Турции с 28 сентября по7 октября пройдут военные учения «Голубой кит — 2018». Об этом в заявлении для прессы сообщило главное командование BС Турции.

B учениях, которые пройдут в восточном Средиземноморье, наряду со странами НАТО примут участие Алжир, Катар, Кувейт, Пакистан, Румыния, Бахрейн, Саудовская Аравия и Азербайджан.

Цель учений — усиление готовности военных соединений участников учений и проведение морских операций в скоординированных условиях. Будет привлечена военная техника Турции, а также стран НАТО.

Как сообщает Turan, oт Азербайджана в учениях примут участие 18 морских военных, а также 7 военных преподавателей и инструкторов.

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