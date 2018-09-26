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Они его «достанут»? Украинские делегаты угрожали представителю Крыма в ООН

Политика

Молохов: «Сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем»

Они его «достанут»? Украинские делегаты угрожали представителю Крыма в ООН
Иван Шилов © ИА REGNUM
Крым

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 01:32 — REGNUM  Угрозы в адрес российских представителей в Совете по правам человека ООН были высказаны украинскими «коллегами» в перерыве между заседаниями, передает телеканал РЕН-ТВ.

Комментируя произошедшее, Александр Молохов, глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма, рассказал, что выступил на 39-й сессии СПЧ ООН с докладом. Он заявил, что санкции Украины в отношении Крыма вредят прежде всего крымчанам.

Другой российский правозащитник Сергей Пинчук призвал участников ООН повлиять на Киев, допускающий ущемление прав крымских татар.

«Единственный нехороший момент случился уже после заседания, — сказал Молохов. — Один из представителей украинской делегации дождался нашего выхода из зала заседания и персонально высказал в адрес Сергея Пинчука угрозу, сказав, что они его «достанут», после чего сделал соответствующий неприличный жест одним пальцем».

Напомним, 25 сентября украинский президент Петр Порошенко во время ежегодного послания в Верховной раде произнес антироссийскую речь, выставив Украину форпостом «демократического мира». В МИД РФ отметили, что «разрыв с Москвой пусть даже в ущерб собственным национальным интересам преподносился как главное достижение действующей власти».

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