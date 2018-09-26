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Мэй выступила против досрочных выборов в Великобритании

Политика

В первую очередь необходима сделка по Brexit

Мэй выступила против досрочных выборов в Великобритании
Иван Шилов © ИА REGNUM
Тереза Мэй

Лондон, 26 сентября 2018, 01:17 — REGNUM  Досрочные выборы в Великобритании противоречат национальным интересам страны, заявила британский премьер-министр Тереза Мэй журналистам по пути в Нью-Йорк на 73-ю Генассамблею ООН, сообщает Reuters.

«Я стараюсь договориться о хорошей сделке с Европой в национальных интересах страны. Выборы в эти национальные интересы не входят», — заявил она.

Мэй подчеркнула, что Великобритания будет стремиться к сделке несмотря на давление Брюсселя и внутренние дискуссии насчет второго референдума по выходу Великобритании из состава ЕС. По мнению Мэй, выход Соединенного Королевства из Евросоюза без сделки выгодней, чем сделка на условиях ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 сентября представители лейбористской партии Великобритании заявили о намерениях голосовать против плана премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit. По их мнению, не стоит поддерживать план действующего премьер-министра, если он не удовлетворяет требованиям, выдвинутым партией.

Читайте ранее в этом сюжете: Британские лейбористы собрались голосовать против плана Мэй по Brexit

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