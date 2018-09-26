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Столтенберг встретился с Лавровым на сессии Генассамблеи ООН

Политика

Генсек НАТО назвал встречу полезной

Столтенберг встретился с Лавровым на сессии Генассамблеи ООН
Иллюстрация: Mid.ru
Сергей Лавров и Йенс Столтенберг

Нью-Йорк, США, 26 сентября 2018, 00:04 — REGNUM  Генеральный секретарь военного блока НАТО Йенс Столтенберг встретился 25 сентября с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровы в рамках сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций. Об этом сообщает телеканал RT.

По словам Столтенберга, это была очень полезная встреча.

«Это была полезная встреча. Я думаю, важно иметь прямой диалог между НАТО и Россией», — сказал генеральный секретарь Североатлантического альянса.

При этом он констатировал, что у России и НАТО есть ярд существенных разногласий по вопросу Украины и «инциденту в Солсбери».

Но несмотря на это, подобные противоречия «придают ещё большую важность встречам и дискуссиям».

Напомним, что после 2014 года военный блок НАТО объявил Россию главной угрозой. При этом стратеги НАТО заявляют, что будут активно сдерживать Россию, но в тех вопросах, в которых есть общий интерес — блок намерен сотрудничать с Москвой. Как это возможно на практике руководители Североатлантического альянса не поясняют.

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Обострение отношений России и НАТО
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