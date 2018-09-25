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Депутат Рады: законы о еврономерах не решат проблему автомобилистов

Политика

Любители иностранных автомобилей регулярно проводят митинги в Киеве

Киев, 25 сентября 2018, 23:33 — REGNUM  Законы о еврономерах для иностранных автомобилей не решат проблему водителей, заявила депутат Верховной рады Оксана Продан, сообщает 25 сентября «112 Украина».

По ее словам, принятые в первом чтении законы «О новых акцизных ставках» и «О штрафах за нарушение» только создадут новые проблемы. Так, эти законы не снизят стоимость таможенного оформления иностранных автомобилей. Также законы заставляют водителей вывезти свои машины в страны, где они были приобретены, перерегистрировать их там, и вернутся обратно. Так как автомобилей — сотни тысяч, то выполнить перерегистрацию невозможно.

Напомним, на Украине постоянно проходят митинги автолюбителей, которые требуют упростить законодательство относительно растаможивания иностранных машин.

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Политическая жизнь Украины
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