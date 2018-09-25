Санкт-Петербург, , 23:31 — REGNUM Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак не исключает своего участия в выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые пройдут в 2019 году. Об этом она заявила журналистам сегодня, 25 сентября.

Журналисты спросили Собчак, планирует ли она принимать участие в каких-либо предстоящих выборах.

«Я не исключаю этой возможности в Санкт-Петербурге», — ответила телеведущая.

Она пояснила, что имеет в виду выборы губернатора Санкт-Петербурга. Кроме того, Собчак подчеркнула, что её выдвижение будет зависеть от договорённостей внутри партии, в руководство которой она входит.

Напомним, что Собчак выдвигалась в президенты от партии «Гражданская инициатива». После ожидаемого поражения на президентских выборах (Собчак набрала 1,68% голосов), было объявлено, что партия переименовывается в Партию перемен. В руководство этой партии и входит Собчак.

Говоря о возможных выборах губернатора Санкт-Петербурга, которые должны пройти в 2019 году, Собчак высказала мнение, что оппозиционные силы должны выставить единого кандидата, который бы конкурировал с кандидатом от власти.