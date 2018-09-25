Пекин возмущен решением США поставить оружие Тайваню

Пекин, , 23:18 — REGNUM Официальный Пекин подверг жесткой критике решение властей США об утверждении сделки по поставкам на Тайвань оружия на общую сумму в 330 млн долларов, сообщает 25 сентября Синьхуа.

Как заявил на очередном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, «действия США грубо нарушили фундаментальные принципы международного права и международных отношений, а также принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике и нанесли ущерб суверенитету и безопасности Китая».

Отметим, что указанные действия американской стороны действительно идут вразрез с принципами, которые США неоднократно декларировали, в том числе в части, касающейся признания Вашингтоном статуса КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН.