Среда, 26 Сентября 2018 года
00:00:19 МСК

Пекин возмущен решением США поставить оружие Тайваню

Политика

Это решение стало очередным шагом по нагнетанию напряженности в отношениях США и КНР

Пекин, 25 сентября 2018, 23:18 — REGNUM  Официальный Пекин подверг жесткой критике решение властей США об утверждении сделки по поставкам на Тайвань оружия на общую сумму в 330 млн долларов, сообщает 25 сентября Синьхуа.

Как заявил на очередном брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, «действия США грубо нарушили фундаментальные принципы международного права и международных отношений, а также принцип одного Китая и три китайско-американских совместных коммюнике и нанесли ущерб суверенитету и безопасности Китая».

Отметим, что указанные действия американской стороны действительно идут вразрез с принципами, которые США неоднократно декларировали, в том числе в части, касающейся признания Вашингтоном статуса КНР как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Китайско-американские отношения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить