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Самолет-разведчик США вновь курсировал возле российских баз в Сирии

Политика

Взлетевший с авиабазы на острове Сицилия самолет несколько часов курсировал над международными водами Средиземноморья

Самолет-разведчик США вновь курсировал возле российских баз в Сирии
Иллюстрация: Desktopwallpapers.org.ua
След самолета в небе

Дамаск, 25 сентября 2018, 23:17 — REGNUM  Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon несколько часов совершал полет в районе побережья Сирии, российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе, свидетельствуют данные за 25 сентября, опубликованные мониторинговыми авиационными интернет-ресурсами.

Уточняется, что разведку проводил самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168 858. Воздушный разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и несколько часов курсировал у сирийского побережья, оставаясь над международными водами Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты-разведчики США практически ежедневно собирают информацию в районах российских морской и авиабазы.

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Участие США в войне в Сирии
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