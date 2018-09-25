Самолет-разведчик США вновь курсировал возле российских баз в Сирии

Дамаск, , 23:17 — REGNUM Самолет-разведчик ВМС США P-8A Poseidon несколько часов совершал полет в районе побережья Сирии, российской авиабазы Хмеймим и базы ВМФ в Тартусе, свидетельствуют данные за 25 сентября, опубликованные мониторинговыми авиационными интернет-ресурсами.

Уточняется, что разведку проводил самолет P-8A Poseidon с бортовым номером 168 858. Воздушный разведчик взлетел с авиабазы Сигонелла на острове Сицилия и несколько часов курсировал у сирийского побережья, оставаясь над международными водами Средиземного моря.

Как сообщало ИА REGNUM, самолеты-разведчики США практически ежедневно собирают информацию в районах российских морской и авиабазы.

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