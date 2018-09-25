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Власти Гонконга запретили сепаратистскую партию

Политика

МИД КНР потребовал от западных стран уважать суверенитет и территориальную целостность страны

Власти Гонконга запретили сепаратистскую партию
Ziko van Dijk
Флаги КНР и Гонконга

Гонконг, Китай, 25 сентября 2018, 23:12 — REGNUM  В китайском Сянгане (Гонконг) опубликован указ властей Специального автономного района (САР) Сянган о запрете организации под названием «Сянганская (Гонконгская) национальная партия», сообщает 25 сентября Синьхуа.

Как заявил на брифинге в МИД КНР официальный представитель внешнеполитического ведомства Гэн Шуан, центральные власти подчеркивают соответствие этого решения закону и законному порядку. По словам дипломата, оно необходимо для безопасности государства и верховенства права. «Китай не допустит вмешательства зарубежных стран в дела администрации САР и внутренние дела КНР», — сказал представитель МИД.

В ответ на вопрос о реакции китайских властей на заявление Великобритании, США и Европейского союза о том, что таким образом будто бы «ограничена свобода слова и союзов, а также политическая деятельность», Гэн Шуан выразил «крайнее недовольство». «Мы выступаем против необоснованных рассуждений отдельных стран и структур относительно этого решения, — заявил он. — Все организации, выступающие за «независимость Сянгана» и их раскольническая деятельность, неприемлемы».

Китайская сторона также потребовала от соответствующих стран и структур уважать суверенитет и территориальную целостность Китая и прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР под предлогом «свободы слова и союзов», — заключил дипломат.

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Политика Китая
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