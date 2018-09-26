Госдума обсуждает параметры пенсионной системы

Сегодня, 26 сентября, Госдума обсуждает во втором, основном, чтении правительственный законопроект о пенсионной системе. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин только до 60, а не 63 лет, снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию, а также ввести меры соцзащиты граждан предпенсионного возраста.

Читайте также: Обращение Владимира Путина по пенсионной реформе: ONLINE-трансляция

Свои предложения в рабочую группу представили депутаты Госдумы всех фракций, субъекты РФ, бизнес-сообщество. Профильный комитет Госдумы по труду предложил на рассмотрение нижней палаты парламента доработанный вариант законопроекта. Решение, какой быть пенсионной системе, примет Госдума на пленарном заседании в ходе дискуссии.