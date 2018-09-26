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Госдума обсуждает параметры пенсионной системы

Политика

Трансляция ИА REGNUM

Москва, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM  

Сегодня, 26 сентября, Госдума обсуждает во втором, основном, чтении правительственный законопроект о пенсионной системе. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин только до 60, а не 63 лет, снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию, а также ввести меры соцзащиты граждан предпенсионного возраста.

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Свои предложения в рабочую группу представили депутаты Госдумы всех фракций, субъекты РФ, бизнес-сообщество. Профильный комитет Госдумы по труду предложил на рассмотрение нижней палаты парламента доработанный вариант законопроекта. Решение, какой быть пенсионной системе, примет Госдума на пленарном заседании в ходе дискуссии.

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Повышение пенсионного возраста
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