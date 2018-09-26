Госдума обсуждает параметры пенсионной системы

Москва, 26 сентября 2018, онлайн-трансляция — REGNUM
Сегодня, 26 сентября, Госдума обсуждает во втором, основном, чтении правительственный законопроект о пенсионной системе. Инициатива вызвала широкий общественный резонанс. Президент РФ Владимир Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин только до 60, а не 63 лет, снизить пенсионный стаж для выхода на досрочную пенсию, а также ввести меры соцзащиты граждан предпенсионного возраста.
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Свои предложения в рабочую группу представили депутаты Госдумы всех фракций, субъекты РФ, бизнес-сообщество. Профильный комитет Госдумы по труду предложил на рассмотрение нижней палаты парламента доработанный вариант законопроекта. Решение, какой быть пенсионной системе, примет Госдума на пленарном заседании в ходе дискуссии.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил о байкоте пенсионной реформе, которая «бьет под дых трудовым людям». «До пенсии не доживет каждый второй мужик и каждая четвертая женщина… Реформа отбирает у каждого кто честно трудился 1,5 млн в карман… Мы будем байкотировать эту людоедскую реформу», — заявил Зюганов журналистам.
Закон бьет по тем, кто находится в предпенсионном возрасте, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он уверен, что уголовная ответственность за увольнение лиц предпенсионного возраста (тех кому остается пять лет до пенсии) не будет работать. «Всех кого надо уволят до того, как наступит пенсионный возраст», — заявил Зюганов журналистам.
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что пенсионный закон усиливает раскол в обществе. «Беспощадно пропихивают этот закон, который подрывает и стабильность, усиливает раскол в обществе и усиливает недоверие к реальной власти», — сказал он журналистам. Инициатива негативно скажется на будущем России, подчеркнул парламентарий. Закон бьет по демографии и по государственности, отметил коммунист.
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