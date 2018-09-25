Автоматизированная система управления ВСУ была «защищена» паролем «123456»

Киев, , 23:01 — REGNUM Командование вооруженных сил Украины использовало для доступа к серверам автоматизированной системы управления войсками «Днипро» совершенно примитивные пароли — «123 456» и admin. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщает УНИАН со ссылкой на материалы журналиста Александра Дубинского.

Оказалось, что ещё в мае 2018 года специалист по базам данных, который проходил службу в рядах ВСУ, обнаружил, что доступ к автоматизированной системе управления войсками «Днипро» защищен примитивными паролями — «123 456» и admin.

Специалист сообщил об этом оперативному дежурному воинской части, но пароли так никто и не поменял.

Специалист однако не стал успокаиваться и направил обращения в Службу безопасности Украины (СБУ), Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и в Службу внешней разведки Украины.

В разведке ответили, что этот вопрос вообще не в их компетенции. А вот в СНБО и СБУ обещали разобраться и принять меры для устранения недостатков.

Тем не менее в июле 2018 года все тот же специалист выяснил, что большая часть оборудования продолжает использовать те же самые примитивные пароли, а в некоторых случаях серверы министерства обороны Украины вообще находились в свободном доступе и не защищались никакими паролями.

Тот, кто обнаружил уязвимость, снова обратился в СНБО, и там его заверили, что переслали повторное обращение в минобороны Украины и СБУ. Однако эффект от этого был несколько странным.

Автора обращений просто отключили от системы, организовали проверку Генерального штаба ВСУ и угрожали уголовным преследованием.

«Пошел четвертый месяц, а пароли доступа к техническим средствам, серверам и компьютерам Минобороны остаются теми же: 123 456 и admin», — пишет журналист Дубинский.