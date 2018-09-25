Суд не стал ограничивать адвокатов Савченко

Киев, , 22:50 — REGNUM Сроки ознакомления с материалами дела Савченко не будут ограничены, сообщает 25 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Прокуратура по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко требовала ограничить срок ознакомления с материалами до 25 дней. Адвокаты заявляли, что им нужно не менее 80 суток, так как в деле более 26 томов и 170 аудио‑ и видео материалов.

Напомним, Савченко была задержана в начала марта, перед этим с нее сняли депутатскую неприкосновенность.