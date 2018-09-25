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Суд не стал ограничивать адвокатов Савченко

Политика

Защита сможет рассматривать дело столько, сколько нужно

Суд не стал ограничивать адвокатов Савченко
Оноре Домье. Адвокат защиты. 1856

Киев, 25 сентября 2018, 22:50 — REGNUM  Сроки ознакомления с материалами дела Савченко не будут ограничены, сообщает 25 сентября «112 Украина».

Согласно сообщению, соответствующее решение принял Шевченковский районный суд Киева. Прокуратура по делу депутата Верховной рады Надежды Савченко требовала ограничить срок ознакомления с материалами до 25 дней. Адвокаты заявляли, что им нужно не менее 80 суток, так как в деле более 26 томов и 170 аудио‑ и видео материалов.

Напомним, Савченко была задержана в начала марта, перед этим с нее сняли депутатскую неприкосновенность.

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Дело Савченко
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