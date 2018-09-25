Гегемония США не позволит Грузии отказаться от НАТО?

Москва, , 23:04 — REGNUM Отношения России и Грузии зависят от мировой роли США, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. Об этом он заявил 25 сентября в пресс-центре ИА REGNUM.

«Российско-грузинские отношения, на мой взгляд, очень сильно зависят от того, как будет решен вопрос по американской гегемонии. Вопрос болезненный, только-только поставлен. Поставлен силой истории», — заявил Силаев.

По его мнению, грузинские политики вынуждены поддерживать линию по вступлению страны в НАТО, поскольку отказ от членства — это «катастрофически испорченные отношения с США» без каких-либо гарантий России.

«Очень важно понимать, что Россия сейчас подобных гарантий дать не может», — подчеркнул он.

В свою очередь, Грузия также, по его мнению, не может сопротивляться давлению американцев.

«Значит ли, что надо ничего не делать? На мой взгляд, не значит. И такого рода встречи как сейчас важны, поскольку мы сверяем наше видение будущей повестки. Пытаемся изобрести эту повестку, не находясь в условиях жестких политических переговоров, а в условиях достаточно свободного виртуального обмена», — заключил Николай Силаев.

Напомним, во встрече приняла участие один из ведущих грузинских политиков, бывший председатель парламента и и.о. президента Нино Бурджанадзе.