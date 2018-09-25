Минобороны: «Джабхат Ан-Нусра"* в Идлибе обстреливает гуманитарный коридор

Идлиб, Сирия, , 22:43 — REGNUM Боевики, принадлежащие к террористической группировке «Хайат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Джабхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), подвергли минометному обстрелу гуманитарный коридор возле поселения Абу Эд-Духур, сообщил 25 сентября на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Владимир Савченко.

По информации Центра, боевики выпустили по коридору 20 мин, чтобы запугать мирных жителей, пытавшихся уйти на территорию, контролируемую законным правительством Сирии.

«Целью обстрела было устрашение беженцев, которые собирались покинуть зону деэскалации «Идлиб» и вернуться на подконтрольные правительству Сирии территории. После обстрела в течение дня выход беженцев по гуманитарному коридору не осуществлялся», — сказал Владимир Савченко.

Начальник российского Центра подчеркнул, что боевики незаконных вооруженных формирований, контролирующих зону «Идлиб», продолжают нарушать режим прекращения боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились об отмене военной операции в зоне деэскалации «Идлиб» и наметили сроки и методы решения проблемы Идлиба.

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