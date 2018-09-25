Губернатор согласился увеличить долю НДФЛ для Новгородского района

Великий Новгород, , 22:39 — REGNUM Вопрос увеличения норматива отчисления налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для Новгородского района Новгородской области обсуждался сегодня, 25 сентября, в ходе рабочей встречи главы региона Андрея Никитина с новым главой Новгородского района Олегом Шаховым. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства области, глава района обратился с просьбой о его повышении с 29 до 34%.

Шахов пояснил, что из-за снятия с налогового учёта иногородних компаний, которые участвовали в строительстве трассы М-11 и линейных газопроводов «Серпухов — Ленинград» и «Ленинград — Белоусов», консолидированный бюджет района в 2019 году недополучит 45 млн рублей, власти района изыскивают внутренние резервы, но решения вопроса пока не нашли.

«Хорошо, я такое поручение дам. Хотя скажу, что не большой поклонник такого рода решений. Когда компании приходили к вам, вы же понимали, что они приходят временно. То есть не ждали, наверное, что трасса М-11 будет строиться в течение следующих 20 лет», — ответил губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

Он также заметил, что с 2017 года 50% налогов, выплачиваемых предпринимателями по упрощённой системе налогообложения, переданы на уровень муниципалитетов, что даёт им возможность получать дополнительные средства, а значит — районам необходимо создавать условия для развития малого бизнеса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти областного центра — Великого Новгорода, в бюджет которого возвращается всего 15% НДФЛ (минимально возможный уровень по Бюджетному кодексу РФ, который вправе увеличивать на региональном уровне), неоднократно заявляли о необходимости пересмотра налоговой политики региона в этой части. Так, увеличение отчисления НДФЛ даже до 20% дало бы городу дополнительно около 300 млн рублей. Повышения доли этого налога для города-донора областного бюджета требовали и представители оппозиции, но все подобные инициативы отклонялись.

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Мэр Великого Новгорода Юрий Бобрышев, ранее требовавший повышения норматива отчисления НДФЛ у руководства области во главе с прежним губернатором Сергеем Митиным, со сменой власти в регионе перестал поднимать этот вопрос. Свою позицию он объяснил тем, что понимает сложности формирования бюджета региона и необходимость поддерживать дотационные муниципалитеты, а также тем, что губернатор Андрей Никитин поддержал иные предложения — в том числе, в части сохранения в местных бюджетах 50% налогов по «упрощёнке».

Напомним также, что в мае 2017 года Никитин заявил о необходимости совместного развития Великого Новгорода и Новгородского района. По мнению губернатора, «без наличия программы комплексного развития агломерации Великого Новгорода и Новгородского района говорить о серьезных инвестициях в дороги и социальную сферу невозможно — сегодня это единый и абсолютно неразрывный организм».

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