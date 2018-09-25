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Порошенко обсудил с лидерами ЕС ввод миротворцев в Донбасс

Политика

Реальных перспектив развертывания миротворческой миссии ООН в Донбассе пока нет

Порошенко обсудил с лидерами ЕС ввод миротворцев в Донбасс
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Миротворец

Нью-Йорк, США, 25 сентября 2018, 22:37 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко встретился в Нью-Йорке с лидерами Европейского союза и обсудил с ними активизацию усилий для развертывания миротворческой миссии Организации Объединённых Наций в Донбассе. Об этом сегодня, 25 сентября, сообщил на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь президента Украины Святослав Цеголко.

Порошенко прибыл в Нью-Йорк, где он принимает участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. В штаб-квартире всемирной организации он встретился в том числе с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

«Не менее важная тема всех переговоров — активизация усилий для развёртывания миротворческой миссии в Донбассе», — написал Цеголко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с инициативой введения на территорию Донбасса миротворческой миссии ООН выступил президент России Владимир Путин. Однако подход к этому вопросу у Москвы и Киева разный.

Российские власти предлагают ввести миротворцев ООН в Донбасс исключительно на линию фронта, чтобы разграничить противоборствующие стороны и для того, чтобы Украина наконец-таки выполнила Минские соглашения.

Киев хочет под прикрытием миротворческой миссии ООН фактически уничтожить ДНР и ЛНР.

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Миротворческие миссии
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