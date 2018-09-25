Рухани: Иран не хочет войны, угроз и давления

Нью-Йорк, США, , 22:16 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани обвинил 25 сентября Вашингтон в проведении агрессивной политики в отношении исламской республики, подчеркнув, что подход США обречен на провал, сообщает британское агентство Reuters.

С таким заявлением он выступил на Генеральной Ассамблее ООН.

«Иран четко дает понять: никакой войны, никаких санкций, никакого давления, только действия в соответствии с законом и выполнением взятых на себя обязательств», — отметил президент Ирана.

Он также подчеркнул, что ни одно государство нельзя заставлять садиться за стол переговоров с помощью силы.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп, выступая на сессии Генассамблее ООН, заявил, что не будет встречаться с иранским лидером, а также заявил, что Тегеран сеет хаос на Ближнем Востоке.

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