Николас Мадуро прокомментировал санкции США против его супруги

Каракас, , 21:35 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил президента США Дональда Трампа за введение новых санкций против его окружения. Соответствующее заявление он сделал 25 сентября в эфире государственного телевидения.

«Я окружён санкциями. Спасибо, Дональд Трамп, это словно получить медаль», — сказал президент Венесуэлы, отметив, что теперь его «переполняет чувство собственонго достоинства».

В то же время Николас Мадуро раскритиковал Вашингтон за введение санкций в отношении первой леди Венесуэлы Силии Флорес. По его мнению, американские власти демонстстрируют «трусость», вмешивая в политику его семью.

«Её единственное преступление в том, что она является моей женой. Они не могут справиться с Мадуро, и потому нападают на Силию. Но им не справиться и с ней, потому что она сильная женщина», — заявил он.

Напомним, ранее сегодня министерство финансов США сообщило о расширении санкций в отношении Венесуэлы. В чёрный список Вашингтона были дополнительно включены первая леди Венесуэлы, а также вице-президент страны Дельси Родригес и министр обороны Владимир Падрино Лопес.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД России: Санкции США ведут к ухудшению ситуации в Венесуэле