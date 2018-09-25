Китайская партийная делегация посетила Египет

Пекин, , 21:31 — REGNUM Делегация КПК во главе с заместителем заведующего Отделом ЦК по организационной работе У Юйляном посетила Египет; визит осуществлялся по приглашению партии «Свободные египтяне», сообщает 25 сентября Синьхуа.

В ходе встреч с рядом высокопоставленных представителей правительства страны, а также с партийным руководством принимающей стороны, глава китайской делегации рассказал об основных идеологических решениях XIX съезда КПК. В частности, речь шла об идеях лидера КНР Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи. Был также проведен углубленный обмен мнениями по ряду международных и двусторонних вопросов, а также по перспективам дальнейшего развития китайско-египетского всеобъемлющего стратегического партнерства.