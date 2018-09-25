Китай выступил за сохранение СВПД по иранской ядерной программе

Пекин, , 21:26 — REGNUM В нью-йоркской штаб-квартире ООН, на полях 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, состоялось заседание глав МИД по ядерной проблеме Ирана, в котором принял участие министр иностранных дел КНР Ван И, сообщает 25 сентября Синьхуа.

На заседании, на котором председательствовала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, рассматривались перспективы реализации Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) после выхода из него США.

Глава МИД КНР в своем выступлении назвал СВПД важнейшим документом Совета Безопасности ООН, и в нынешней обстановке всем сторонам обсуждения необходимо принимать двусторонние и многосторонние меры по его эффективному выполнению и сохранению торгово-экономического сотрудничества с КНР.

Ван И подчеркнул, что Тегеран соблюдает положения СВПД и призвал участников заседания принять заявление, выражающее глубокое сожаление по поводу выхода из СВПД Вашингтона. По мнению главы китайской дипломатии, такой шаг получит широкую поддержку международного сообщества.